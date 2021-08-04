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    Adana Demirspor, Ljajic ve Oğuzhan Özyakup'u istiyor

    Adana Demirspor, Ljajic ve Oğuzhan Özyakup'u istiyor

    Siyah-beyazlılarda teknik ekibin beklentilerini karşılayamayan 2 futbolcu Adem Ljajic ve Oğuzhan Özyakup'a, Adana ekibi talip oldu.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2021 - 12:25
    • Güncelleme : 04.08.2021 - 12:59
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    Süper Lig ’in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, yaptığı flaş transferlerle adından sıkça söz ettiriyor.

    Balotelli ve Belhanda gibi yıldız oyuncuları kadrosuna katan Adana ekibi, transferlerine devam ediyor.

    Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Adana Demirspor, Beşiktaş’ta forma giyen Adem Ljajic ve Oğuzhan Özyakup’a talip oldu.

    Adana Demirspor, Ljajic ve Oğuzhan Özyakup u istiyor #1

    YÖNETİM YEŞİL IŞIK YAKTI

    Fanatik'in haberine göre; toplam maliyeti 6 milyon euroyu aşan oyuncuları göndermeye hemen yeşil ışık yakan yönetim, Adana Demirspor'a oyuncularla görüşme izni verdi.

    Siyah-beyazlı formayla 24 maça çıkan Ljajic, 2 gol 4 asistlik bir performans gösterirken, Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş formasıyla geçen sezon 25 maça çıktı. Oynadığı maçlarda Özyakup takımına, 4 gol 4 asistlik bir katkı sağladı.

    Adana Demirspor, Ljajic ve Oğuzhan Özyakup u istiyor #2

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