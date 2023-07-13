Adana Demirspor, Luis Nani'yi renklerine bağladı Adana Demirspor, geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe forması da giyen Luis Nani'yle 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Portekizli sol kanat Luiz Nani'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncuyla 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Son olarak Melbourne forması giyen tecrübeli futbolcu temmuz ayı başında serbest kalmıştı.

Fenerbahçe'de forma giydi

2015 yılında transfer olduğu Fenerbahçe'den 2016'da 8,5 milyon Euro karşılığında ayrılan Nani, Süper Lig'de 8 gol ve 9 asistlik bir performans sergilemişti.

Manchester United forması da giyen Nani, kariyeri boyunca çıktığı 569 karşılaşmada 123 gol attı ve 142 asist yaptı.