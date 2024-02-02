Adana Demirspor, Nabil Alioui'yi kadrosuna kattı Adana Demirspor, 24 yaşındaki Fransız sol kanat Nabil Alioui ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

İHA

Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı Süper Lig ekibi Adana Demirspor, hücum hattını Fransız sol kanat ile güçlendirdi.

Mavi- lacivertli ekip, 24 yaşındaki oyuncu Nabil Alioui’yi kadrosuna kattı.

"3,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır"

Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Kulübümüz Le Havre AC takımından Nabil Alioui ile 3,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Nabil Alioui’e ailemize hoş geldin diyor, Yukatel Adana Demirsporumuz ile başarılar diliyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)