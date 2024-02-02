Adana Demirspor, Nabil Alioui'yi kadrosuna kattı

İHA
Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı Süper Lig ekibi Adana Demirspor, hücum hattını Fransız sol kanat ile güçlendirdi.
Mavi- lacivertli ekip, 24 yaşındaki oyuncu Nabil Alioui’yi kadrosuna kattı.
"3,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır"
Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Kulübümüz Le Havre AC takımından Nabil Alioui ile 3,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Nabil Alioui’e ailemize hoş geldin diyor, Yukatel Adana Demirsporumuz ile başarılar diliyoruz.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış