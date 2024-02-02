Adana Demirspor, Nabil Alioui'yi kadrosuna kattı
İHA

Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı Süper Lig ekibi Adana Demirspor, hücum hattını Fransız sol kanat ile güçlendirdi.

Mavi- lacivertli ekip, 24 yaşındaki oyuncu Nabil Alioui’yi kadrosuna kattı.

"3,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır"

Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Kulübümüz Le Havre AC takımından Nabil Alioui ile 3,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Nabil Alioui’e ailemize hoş geldin diyor, Yukatel Adana Demirsporumuz ile başarılar diliyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)