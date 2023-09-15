Adana Demirspor, PSG'den Edouard Michut'u kiraladı Adana Demirspor, PSG'nin 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Edouard Michut'u satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

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ensonhaber.com

Süper Lig'de güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarına devam eden Adana Demirspor, bir futbolcuyu daha kadrosuna kattı.

Adana ekibi, Mario Balotelli'nin ardından Fransız devi Paris Saint-Germain'in orta saha oyuncusu Edouard Michut'u kiralık olarak renklerine bağladı.

Mavi-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kulübümüz, Edouard Michut ile 1 yıllık kiralık satın alma opsiyonlu anlaşmaya varmıştır.

49 maçta 4 gol attı

Fransız oyuncu, 2021-22 sezonunda PSG altyapısından a takıma yükselmiş, geçtiğimiz sezon ise Sunderland'e kiralık forma giymişti.

Profesyonel kariyerinde 49 maça çıkan 20 yaşındaki oyuncu, 4 gol atarken 1 asist yaptı.