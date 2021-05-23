Adana Demirspor, transfer listesine yıldızları ekledi

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor transfer için harekete geçti. Listesini geniş tutan Adana ekibi, yıldızları transfer etmek için çalışmalarına başladı.

Süper Lig’e yükselen Adana Demirspor, ligde kalma adına transfer listesini oluşturmaya başladı.

Yeni sezon için harekete geçen Adana ekibi, yıldız transferleri listesine koydu. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da bir televizyon kanalına verdiği röportajda, Balotelli ile görüştüklerini açıklamıştı.

FORVETE YILDIZ ADAYLAR

Adana Demirspor Brighton ile sözleşmesi sona eren İngiliz forvet Danny Welbeck, Trabzonspor'un gündeminde olan Gervinho ve Başkan Murat Sancak'ın açıkladığı Mario Balotelli'ye teklif yaptı.

Adana Ekibi ayrıca Altınordu forması giyen Metehan Mimaroğlu transferini bitirdi. Bu isim dışında Bosnalı stoper Sinisa Sanicanin için de resmi teklif yapıldı.

JOE HART’A DA TEKLİF YAPILDI

Fanatik’in haberine göre, Adana Demirspor kaleci transferi içinde girişimlerini sürdürüyor. Bosnalı kaleci Asmir Begovic ve İngiliz Joe Hart için de resmi teklif yapıldığı ve bu isimlerden cevap beklendiği gelen haberler arasında...

TRANSFER LİSTESİ

Danny Wellbeck (Forvet)

Gervinho (Forvet)

Balotelli (Forvet)

Metehan Mimaroğlu (Orta saha)

Sinisa Sanicanin (Stoper)

Asmir Begovic (Kaleci)

Joe Hart (Kaleci)