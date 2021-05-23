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    Adana Demirspor, transfer listesine yıldızları ekledi

    Adana Demirspor, transfer listesine yıldızları ekledi

    Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor transfer için harekete geçti. Listesini geniş tutan Adana ekibi, yıldızları transfer etmek için çalışmalarına başladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2021 - 17:11
    • Güncelleme : 23.05.2021 - 17:35
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    Süper Lig’e yükselen Adana Demirspor, ligde kalma adına transfer listesini oluşturmaya başladı.

    Yeni sezon için harekete geçen Adana ekibi, yıldız transferleri listesine koydu. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da bir televizyon kanalına verdiği röportajda, Balotelli ile görüştüklerini açıklamıştı.

    Adana Demirspor, transfer listesine yıldızları ekledi #1

    FORVETE YILDIZ ADAYLAR

    Adana Demirspor Brighton ile sözleşmesi sona eren İngiliz forvet Danny Welbeck, Trabzonspor'un gündeminde olan Gervinho ve Başkan Murat Sancak'ın açıkladığı Mario Balotelli'ye teklif yaptı.

    Adana Ekibi ayrıca Altınordu forması giyen Metehan Mimaroğlu transferini bitirdi. Bu isim dışında Bosnalı stoper Sinisa Sanicanin için de resmi teklif yapıldı.

    Adana Demirspor, transfer listesine yıldızları ekledi #2

    JOE HART’A DA TEKLİF YAPILDI

    Fanatik’in haberine göre, Adana Demirspor kaleci transferi içinde girişimlerini sürdürüyor. Bosnalı kaleci Asmir Begovic ve İngiliz Joe Hart için de resmi teklif yapıldığı ve bu isimlerden cevap beklendiği gelen haberler arasında...

    Adana Demirspor, transfer listesine yıldızları ekledi #3

    TRANSFER LİSTESİ

    Danny Wellbeck (Forvet)

    Gervinho (Forvet)

    Balotelli (Forvet)

    Metehan Mimaroğlu (Orta saha)

    Sinisa Sanicanin (Stoper)

    Asmir Begovic (Kaleci)

    Joe Hart (Kaleci)

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