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    Adana Demirspor, Ümit Özat'la anlaştı

    Adana Demirspor, Ümit Özat'la anlaştı

    Cüneyt Dumlupınar ile yollarını ayıran Adana Demirspor, takımın başına Ümit Özat'ı getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2020 - 11:37
    • Güncelleme : 28.08.2020 - 11:37
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    Adana Demirspor, Ümit Özat'la anlaştı

    TFF 1. Lig play-off finalinde Fatih Karagümrük'e yenilerek Süper Lig'e çıkma şansını kaybeden Adana Demirspor, teknik direktör değişikliğine gitti.

    Cüneyt Dumlupınar ile yollarını ayıran Adana ekibi, takımın başına Ümit Özat'ı getirdi.

    DAHA ÖNCE DE ÇALIŞTIRMIŞTI

    Bir dönem Mavi Şimşekler'i çalıştıran 43 yaşındaki teknik adam, son olarak Bosna Hersek'in Celik Zenica takımında görev yapmıştı.

    Adana Demirspor, Ümit Özat la anlaştı #1

    BAŞKAN VE ÖZAT DA RESMEN DUYURDU

    Kulüp Başkanı Murat Sancak ile Ümit Özat, transferi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu.

    Sancak, anlaşmanın 1 yıllık olduğunu belirtti.

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