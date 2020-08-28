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- Adana Demirspor, Ümit Özat'la anlaştı
Adana Demirspor, Ümit Özat'la anlaştı
Cüneyt Dumlupınar ile yollarını ayıran Adana Demirspor, takımın başına Ümit Özat'ı getirdi.
- Haber Merkezi
- 28.08.2020 - 11:37
- Güncelleme : 28.08.2020 - 11:37
TFF 1. Lig play-off finalinde Fatih Karagümrük'e yenilerek Süper Lig'e çıkma şansını kaybeden Adana Demirspor, teknik direktör değişikliğine gitti.
Cüneyt Dumlupınar ile yollarını ayıran Adana ekibi, takımın başına Ümit Özat'ı getirdi.
DAHA ÖNCE DE ÇALIŞTIRMIŞTI
Bir dönem Mavi Şimşekler'i çalıştıran 43 yaşındaki teknik adam, son olarak Bosna Hersek'in Celik Zenica takımında görev yapmıştı.
BAŞKAN VE ÖZAT DA RESMEN DUYURDU
Kulüp Başkanı Murat Sancak ile Ümit Özat, transferi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu.
Sancak, anlaşmanın 1 yıllık olduğunu belirtti.