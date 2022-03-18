Adana Demirspor'da 3 ayrılık birden

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Ferhat Kaplan, Kaan Kanak ve Tarık Çamdal'ın sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Süper Lig 'in bu sezon adından sıkça söz ettiren Adana Demirspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Lacivert mavili ekip, Ferhat Kaplan, Kaan Kanak ve Tarık Çamdal'ın sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Ayrılıklar TFF'ye bildirirken, 3 oyuncunun Adana Demirspor'un TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan kadro listesinde de yer almadığı görüldü.

TARIK ÇAMDAL 15 MAÇTA FORMA GİYDİ

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Antalyaspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen Tarık Çamdal bu sezon 15 karşılaşmada forma giyerken, sezon başında kadroya katılan Kaan Kanak ise 22 maçta oynadı ve 2 asist yaptı.

Adana ekibinin yaz transfer döneminde Antalyaspor'dan renklerine bağladığı tecrübeli kaleci Ferhat Kaplan ise 7 karşılaşmada forma şansı buldu.

Adana Demirspor'un sözleşmesini feshettiği Tarık Çamdal'ın TFF 1. Lig Tuzlaspor ile transfer görüşmeleri yaptı ve İstanbul ekibine çok yakın olduğu ileri sürüldü.