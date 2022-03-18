Petrol
106.56
-0.08%
Euro
16.33
0.03%
Dolar
14.79
0.63%
Altın
920.34
0.34%
Borsa
2144
0.50%
Bitcoin
604.396
0.29%
BTXN Coin
39.01
-0.66%
Bitexen
2ºC
İstanbul
Hafif kar 2 C

    Adana Demirspor'da 3 ayrılık birden

    Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Ferhat Kaplan, Kaan Kanak ve Tarık Çamdal'ın sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2022 - 17:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana Demirspor'da 3 ayrılık birden

    Süper Lig 'in bu sezon adından sıkça söz ettiren Adana Demirspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

    Lacivert mavili ekip, Ferhat Kaplan, Kaan Kanak ve Tarık Çamdal'ın sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

    Ayrılıklar TFF'ye bildirirken, 3 oyuncunun Adana Demirspor'un TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan kadro listesinde de yer almadığı görüldü.

    TARIK ÇAMDAL 15 MAÇTA FORMA GİYDİ

    Geçtiğimiz sezonun devre arasında Antalyaspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen Tarık Çamdal bu sezon 15 karşılaşmada forma giyerken, sezon başında kadroya katılan Kaan Kanak ise 22 maçta oynadı ve 2 asist yaptı.

    Adana ekibinin yaz transfer döneminde Antalyaspor'dan renklerine bağladığı tecrübeli kaleci Ferhat Kaplan ise 7 karşılaşmada forma şansı buldu.

    Adana Demirspor'un sözleşmesini feshettiği Tarık Çamdal'ın TFF 1. Lig Tuzlaspor ile transfer görüşmeleri yaptı ve İstanbul ekibine çok yakın olduğu ileri sürüldü.

    Adana Demirspor da 3 ayrılık birden #1


    İlginizi Çekebilir

    Kemal Kılıçdaroğlu: Sığınmacıların vatandaşlığıyla ilgili referandum yapalım
    Gündem

    Kemal Kılıçdaroğlu: Sığınmacıların vatandaşlığıyla ilgili referandum yapalım

    Osmaniye'de cinsel istismar hükümlüsü yakalandı
    3. Sayfa

    Osmaniye'de cinsel istismar hükümlüsü yakalandı

    Bitcoin ile nasıl para kazanılır?
    Mtm

    Bitcoin ile nasıl para kazanılır?

    Görüş Bildir