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    Adana Demirspor'da Erkan Zengin ve Volkan Şen ile yollar ayrıldı

    Adana Demirspor'da Erkan Zengin ve Volkan Şen ile yollar ayrıldı

    Ümit Özat'ın yerine Cüneyt Dumlupınar'ı getiren Adana Demirspor'da yönetim, takımın tecrübeli oyuncuları Erkan Zengin ve Volkan Şen'le de yollarını ayırdı.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2020 - 10:01
    • Güncelleme : 14.12.2020 - 10:19
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    TFF 1. Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak istediği sonuçları alamadığı için 6. sıraya kadar düşen Adana Demirspor'da, teknik direktör Ümit Özat dün akşam istifa etmişti.

    Özat'ın yerine Cüneyt Dumlupınar'ı getiren Adana ekibinde yönetim, bazı futbolcularla da yollarını ayırma kararı aldı.

    "EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

    Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak, "Erkan Zengin ve Volkan Şen'le yapılan görüşmeden sonra kendilerine kulüp bulmaları için izin verilmiştir. Şu ana kadar emekleri için teşekkür ederiz. Camiamıza ve kendilerine hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

    Adana Demirspor da Erkan Zengin ve Volkan Şen ile yollar ayrıldı #1

    HALİL BAHAR'IN YERİNE GÖKHAN GÖKTÜRK

    Adana Demirspor'da sportif direktör Halil Bahar'ın yerine ise tek yetkili olarak altyapı koordinatörü Gökhan Göktürk'ün getirildiği açıklandı.

    Başkan Murat Sancak, şu ifadeleri kullandı: "Adana Demirspor Sportif Direktörlüğüne tek yetkili olarak altyapı koordinatörü Gökhan Göktürk atanmıştır. Hayırlı uğurlu olsun."

    METİN KORKMAZ DA GÖREVDEN AYRILDI

    Öte yandan mavi-lacivertli ekipte başkan vekili Metin Korkmaz da görevinden ayrıldı.

    Metin Korkmaz'a emeklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Sancak, "Metin Korkmaz kardeşim, o da affını isteyerek takımla ilgili görevi sona ermiştir. Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam edecektir. Kendisine de emeklerinden dolayı teşekkür ederim." dedi.

    Adana Demirspor da Erkan Zengin ve Volkan Şen ile yollar ayrıldı #2

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