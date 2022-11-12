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- Adana Demirspor'da hedef dünya yıldızı transferi
Adana Demirspor'da hedef dünya yıldızı transferi
- 12.11.2022 - 14:18
- Güncelleme : 12.11.2022 - 15:02
Sezon öncesi Mario Balotelli ile, geçtiğimiz hafta ise Artem Dzyuba ile yollarını ayıran ve Süper Lig'e 2 sezondur yaptığı transferlerle damga vuran Adana Demirspor golcü transferi için harekete geçti.
"Mario bizi o kadar oyaladı ki kimseyle görüşemedik"
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Mario Balotelli takımdan erken gitseydi, listemizde Luis Suarez, Cavani, Pato ve Hulk gibi bazı oyuncular vardı.
Bunlarla görüşmeler yapacaktık ama Mario bizi o kadar oyaladı ki kimseyle görüşemedik."
Adana ekibi, Suarez ve Hulk'u transfer etmek için çalışmalara başladı
Ajansspor'un haberine göre; Adana Demirspor, Atletico Mineiro'dan Hulk ve Nacionel'den ayrılan Luis Suarez'i transfer etmek için çalışmalara başladı ve oyuncularla temas sağladı.
Mavi-Lacivertli kurmayların iki transfer için yurt dışında olduğu belirtildi.
Suarez kulüpten ayrılmıştı
Geçtiğimiz günlerde yıldız golcü Luis Suarez, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamayla Nacional kulübünden ayrıldığını duyurmuştu.