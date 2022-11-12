Adana Demirspor'da hedef dünya yıldızı transferi

Geçtiğimiz hafta Rus golcü Artem Dzyuba ile yollarını ayıran Adana Demirspor forvet bölgesine bir dünya yıldızını transfer etmek istiyor. Adana ekibinin gündemine gelen iki isim Luis Suarez ve Hulk.

Sezon öncesi Mario Balotelli ile, geçtiğimiz hafta ise Artem Dzyuba ile yollarını ayıran ve Süper Lig'e 2 sezondur yaptığı transferlerle damga vuran Adana Demirspor golcü transferi için harekete geçti.

"Mario bizi o kadar oyaladı ki kimseyle görüşemedik"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Mario Balotelli takımdan erken gitseydi, listemizde Luis Suarez, Cavani, Pato ve Hulk gibi bazı oyuncular vardı.

Bunlarla görüşmeler yapacaktık ama Mario bizi o kadar oyaladı ki kimseyle görüşemedik."





Adana ekibi, Suarez ve Hulk'u transfer etmek için çalışmalara başladı

Ajansspor'un haberine göre; Adana Demirspor, Atletico Mineiro'dan Hulk ve Nacionel'den ayrılan Luis Suarez'i transfer etmek için çalışmalara başladı ve oyuncularla temas sağladı.

Mavi-Lacivertli kurmayların iki transfer için yurt dışında olduğu belirtildi.

Suarez kulüpten ayrılmıştı

Geçtiğimiz günlerde yıldız golcü Luis Suarez, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamayla Nacional kulübünden ayrıldığını duyurmuştu.