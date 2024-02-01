Adana Demirspor'da Mario Balotelli'ye izin çıkmadı İtalyan ekibi Salernitana, Adana Demirspor'dan Mario Balotelli'yi istedi. M'Baye Niang ile yollarını ayıran Akdeniz ekibi ise bir santrforunu daha kaybetmek istemedi ve Salernitana'yı geri çevirdi.

ensonhaber.com

Ocak ayındaki transfer döneminde birçok futbolcusu ile yollarını ayıran Adana Demirspor, Mario Balotelli'nin ayrılığını ise veto etti.

Sky Sports'ta yer alan habere göre, Salernitana, Balotelli'nin transferi için Adana Demirspor'un kapısını çaldı. Ancak İtalyan ekibinin, 33 yaşındaki santrfor için yaptığı girişimlerin başarısız olduğu ifade edildi.

Adana Demirspor'un performansı

M'Baye Niang ile yollarını ayıran Adana Demirspor'un, başka bir santrforunu daha kaybetmek istemediği ve bu nedenle Salernitana'yı geri çevirdiği aktarıldı.

Adana Demirspor'da bu sezon bu sezon 5 maçta süre bulan Balotelli, 3 kez gol sevinci yaşadı.