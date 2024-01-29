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Adana Demirspor'da yaprak dökümü: Badou Ndiaye ile de yollar ayrıldı

Adana Demirspor'da yaprak dökümü: Badou Ndiaye ile de yollar ayrıldı Ligin güçlü ekiplerinden Adana Demirspor, Badou Ndiaye ile yolların ayrıldığını açıkladı.