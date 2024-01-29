Adana Demirspor'da yaprak dökümü: Badou Ndiaye ile de yollar ayrıldı

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Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da ayrılıklar bitmek bilmiyor...
Maddi sorunlar nedeniyle takımdan ayrılan oyunculara bir yenisi daha eklendi.
Resmen açıklandı
Takımın tecrübeli futbolcusu Badou Ndiaye ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Badou Ndiaye ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Ndiaye'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.,
33 yaşındaki orta saha Adana Demir ile 44 maça çıktı ve 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
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