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    Adana Demirspor'dan Cristiano Ronaldo açıklaması

    Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo için bir paylaştım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2022 - 21:52
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    Adana Demirspor'dan Cristiano Ronaldo açıklaması

    Spor Toto Süper Lig'de zirveye oynayan Adana Demirspor'da transfer söylentiler gelmeye devam ediyor.

    Manchester United ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Cristiano Ronaldo için Adana Demirspor'dan transfer açıklaması geldi.

    "Ronaldo'yu alamayız alacak olana hayırlı olsun"

    Akdeniz ekibinin başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli dostlar buna çökelim bunu alalım demekle olmuyor, Ronaldo'yu alamayız. Alacak olana hayırlı olsun, ayrıca çıkan haberlere itibar etmeyin. Ne transferin yeri ne de zamanı. Ocak ayına kadar transfer gündemimizde yok." ifadelerini kullandı.

    Murat Sancak'ın bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

    Adana Demirspor dan Cristiano Ronaldo açıklaması #1

    Birçok takımla adı geçiyor

    Manchester United'la yollarını ayıran Ronaldo'nun adı Real Madrid, Chelsea, Newcastle United ve Al Nassr gibi takımlarla anılıyor.

    Adana Demirspor dan Cristiano Ronaldo açıklaması #2


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