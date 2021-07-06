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    Adana Demirspor'la anlaşan Balotelli korona testinden geçti

    Adana Demirspor'la anlaşan Balotelli korona testinden geçti

    Adana Demirspor'un anlaşatığı yıldız oyuncu Mario Balotelli, İstanbul'a gelmek için koronavirüs testinden geçti.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2021 - 14:50
    • Güncelleme : 06.07.2021 - 15:43
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    Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, transfer haberleriyle adından sıkça söz ettiriyor.

    Yıldız isimlerle görüşmelerini sürdüren Adana ekibi, yeni sezonda güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor.

    Dünyaca ünlü yıldız Mario Balotelli ile anlaşan Adana Demirspor, oyuncunun Türkiye'ye gelmesini bekliyor.

    Adana Demirspor la anlaşan Balotelli korona testinden geçti #1

    KORONA TESTİNDEN GEÇTİ

    Her konuda anlaşmaya varılan Balotelli İstanbul'a gelecek. Oyuncu Türkiye'ye gelmeden önce koronavirüs testinden geçti.

    Yıldız oyuncuyla birkaç gün içerisinde imzaların atılması bekleniyor.

    Dünyaca ünlü yıldız oyuncu, İngiltere, Fransa ve İtalya gibi büyük takımlarda forma giydi.

    Kariyerinde 412 maça çıkan Balotelli, toplamda 167 gol, 35 asistlik bir performans gösterdi.

    Adana Demirspor la anlaşan Balotelli korona testinden geçti #2

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