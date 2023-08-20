Adanaspor, 3 yeni transferini duyurdu 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Samuel Yepie Yepie, Abdoulaye Dabo ve Check Oumar Diakite'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

AA & Ensonhaber

Adanaspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Güney temsilicisi 3 oyuncuyu daha kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adanaspor, son olarak Fransa ekibi FC Nantes forması giyen 20 yaşındaki kanat oyuncusu Samuel Yepie Yepie ile anlaşma sağladı.

3 isimle de üç yıllık sözleşme yapıldı

Turuncu-beyazlı ekip, Yunanistan takımlarından Olympiakos'ta oynayan 22 yaşındaki Abdoulaye Dabo ve Fransa temsilcisi Paris FC formasını giyen 20 yaşındaki Check Oumar Diakite'yi de transfer etti.

Fransız oyuncularla üçer yıllık sözleşme imzalandı.