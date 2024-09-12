Adanaspor, Bonke Innocent'i kadrosuna kattı 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, orta saha oyuncusu Bonke Innocent ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

AA & Ensonhaber

1. Lig'de mücadele eden Adanaspor'da transfer hareketliliği devam ediyor.

Turuncu-beyazlılar, Bonke Innocent'i resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Fransız ekiplerinden Lorient forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Innocent, İstanbul'da kulüp başkanı Asil Bostancı ile bir araya geldi.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Nijeryalı oyuncu, burada kendisini turuncu-beyazlı renklere bağlayan 1+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.