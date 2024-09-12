Adanaspor, Bonke Innocent'i kadrosuna kattı

AA & Ensonhaber
1. Lig'de mücadele eden Adanaspor'da transfer hareketliliği devam ediyor.
Turuncu-beyazlılar, Bonke Innocent'i resmen duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Fransız ekiplerinden Lorient forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Innocent, İstanbul'da kulüp başkanı Asil Bostancı ile bir araya geldi.
1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Nijeryalı oyuncu, burada kendisini turuncu-beyazlı renklere bağlayan 1+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.
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