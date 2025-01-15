Adanaspor kadrosunu üç isimle güçlendirdi

1. lig ekiplerinden Adanaspor, dün 4 futbolcuyla anlaşmasının ardından bugünde 3 futbolcu için imza töreni düzenledi.

Adanaspor Kulübü İkinci Başkanı Levent Pütün, bir iş merkezinde düzenlenen törende, şu şekilde konuştu:

3 yeni arkadaşımız inşallah Adanaspor'a katkı sağlayıp, takımın istenilen yere gelmesi için çaba gösterecek. Hepsine hayırlı olsun. Adanaspor ve Adana halkı için başarılar diliyorum kendilerine.