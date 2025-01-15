Adanaspor kadrosunu üç isimle güçlendirdi

İHA
1. lig ekiplerinden Adanaspor, dün 4 futbolcuyla anlaşmasının ardından bugünde 3 futbolcu için imza töreni düzenledi.
Adanaspor Kulübü İkinci Başkanı Levent Pütün, bir iş merkezinde düzenlenen törende, şu şekilde konuştu:
3 yeni arkadaşımız inşallah Adanaspor'a katkı sağlayıp, takımın istenilen yere gelmesi için çaba gösterecek. Hepsine hayırlı olsun. Adanaspor ve Adana halkı için başarılar diliyorum kendilerine.
İMZALAR ATILDI
Konuşmaların ardından oyuncularla sözleşme imzalandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış