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Adanaspor, Mirza Cihan ve Loret Sadiku'yu transfer etti

Adanaspor, Mirza Cihan ve Loret Sadiku'yu transfer etti 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 24 yaşındaki kanat oyuncusu Mirza Cihan ve 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Loret Sadiku'yu kadrosuna kattı.