Adanaspor, Mirza Cihan ve Loret Sadiku'yu transfer etti

AA & Ensonhaber
1. Lig'de zor günler geçiren 20 hafta sonunda topladığı 15 puanla küme düşme hattında yer alan Adanaspor transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Turuncu-beyazlılar, hücum oyuncusu Mirza Cihan ve orta sahada görev alan Loret Sadiku'yu renklerine bağladığını duyurdu.
ADANASPOR, TRANSFERLERİ DUYURDU
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Adanaspor'umuz, sezon başında Gaziantep FK forması giyen kanat oyuncusu Mirza Cihan ile resmi sözleşmeyi imzalamıştır. Camiamıza hayırlı olsun.
Adanaspor'umuz, sezon başında Kasımpaşa forması giyen orta saha oyuncusu Loret Sadiku ile resmi sözleşmeyi imzalamıştır. Oyuncumuz Loret Sadiku, yarın Adana'ya gelerek antrenmanlara katılacaktır. Camiamıza hayırlı olsun.
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