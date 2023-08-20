Adanaspor, Romelu Lukaku'nun kardeşini transfer etti 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Chelsea forması giyen Romelu Lukaku'nun kardeşi olan 29 yaşında Belçika Milli takım oyuncusu sol bek Jordan Lukaku’yu kadrosuna kattı.

ensonhaber.com

TFF 1. Lig'de 2023-2024 sezonuna Boluspor'u 2-0 mağlup ederek ilk haftayı üç puanla kapatan Adanaspor, ikinci maçında evinde Şanlıurfaspor'a 2-1 mağlup olarak ilk puan kaybını yaşadı.

Alınan bu sonuç sonrasında Özhan Pulat'ın çalıştırdığı Adana ekibi, transferde harekete geçti. Turuncu-beyazlılar, dikkat çeken bir hamleyle kadrosunu güçlendirdi.

Lukaku'nun kardeşi transfer oldu

Adanaspor, son olarak İspanya 3. Lig takımı Ponferradina'dan forma giyen Jordan Lukaku'yu transfer etti.

Chelsea'de forma giyen dünyaca ünlü golcü Romelu Lukaku'nun kardeşi olan 29 yaşındaki sol bek ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

"Camiamıza hayırlı olmasını dileriz"

Turuncu-beyazlı ekibin Lukaku'nun transferiyle ilgili yaptığı açıklama şöyle:

Kulübümüz, İspanya Ligi takımlarından SD Ponferradina’da forma giyen Belçika Milli takım oyuncusu 29 yaşındaki sol bek Jordan Lukaku ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz."

Futbola Lierse ve Anderlecht altyapılarında başlayan Lukaku, Oostende, Lazio, Antwerp, Vicenza ve Ponferradina takımlarında forma giydi. Belçikalı futbolcu geçtiğimiz şubat ayından bu yana boşta bulunuyordu.