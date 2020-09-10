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    Adanaspor'un yeni teknik direktörü Fatih Akyel oldu

    Adanaspor Kulüp, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, teknik direktörlük koltuğuna Fatih Akyel'in getirildiği duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2020 - 16:07
    • Güncelleme : 10.09.2020 - 16:07
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    Adanaspor'un yeni teknik direktörü Fatih Akyel oldu

    TFF 1. Lig takımı Adanaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

    Adana ekibi, teknik direktörlük görevine Fatih Akyel'in getirildiğini açıkladı.

    Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Adanaspor'umuz, teknik direktör Fatih Akyel ile anlaşmıştır. Yönetim Kurulu Başkanımız Bayram Akgül ile Adana'da bir araya gelen Fatih Akyel turuncu-beyazlı takımımızın başına getirilmiştir." denildi.

    Adanaspor un yeni teknik direktörü Fatih Akyel oldu #1

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