Adem Büyük, Yeni Malatyaspor'da

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Galatasaray forması giyen eski golcüsü Adem Büyük'ü yeniden kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Galatasaray forması giyen eski golcüsü Adem Büyük'ü yeniden kadrosuna kattı.

GALATASARAY BORSAYA BİLDİRDİ

Galatasaray, Adem Büyük'ün sözleşmesinin feshedildiğini borsaya bildirdi. Adem Büyük 2 milyon liralık fesih bedeli ödedi.

Sarı-kırmızılılar yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Adem Büyük ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize 2.010.508 TL tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir." ifadelerine yer verdi.

YENİ MALATYA TRANSFERİ AÇIKLADI

Yeni Malatyaspor'un resmi Twitter hesabında "Yuvana hoş geldin" başlığı ile paylaşılan gönderide "Kulübümüz, Galatasaray'dan Adem Büyük'ü renklerine bağlamıştır." ifadeleri kullanılarak transfer açıklandı.