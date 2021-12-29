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Adem Ljajic, Başakşehir ile anlaştı

Adem Ljajic, Başakşehir ile anlaştı

Beşiktaş'ın kadro dışı kalan futbolcusu Adem Ljajic, Süper Lig'in başka bir temsilcisi Başakşehir ile prensip anlaşmasına vardı. İmza için Beşiktaş'la pürüzlerin giderilmesi bekleniyor.