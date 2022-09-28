Adem Ljajic, Fatih Karagümrük'te

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra boşta kalan Adem Ljajic, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e transfer oldu.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, transfer çalışmalarına devam ediyor. İstanbul ekibi, son olarak Beşiktaş'tan ayrılan Adem Ljajic ile görüşmelere başlamıştı.

Karagümrük göreşmeleri olumlu sonuçlandırdı ve oyuncuyla anlaştı. Süper Lig ekibi, Adem Ljajic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Sözleşme 1.5 yıllık

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, Sırp futbolcu ile önümüzdeki transfer döneminden geçerli olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İşte yapılan açıklama:

"Adem Ljajic, Karagümrük'te. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Adem Ljajic ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Sırbistan Milli Takımı formasını 47 kez giyen başarılı oyuncu 9 gol atma başarısı gösterdi. Kariyerinde 1 Türkiye Süper Ligi, 1 Türkiye Kupası, 2 Sırbistan Ligi ve 1 Sırbistan Kupası şampiyonlukları yaşayan Adem Ljajic, ligin ikinci yarısından itibaren Karagümrük forması giyecek."

İstanbul'da yaşamaya devam ediyordu

Boşnak asıllı Sırp milli oyuncu, anlaşma sağlanması halinde devre arasında takıma katılacak ve maç başı ücret alacak. 30 yaşındaki orta saha, Beşiktaş'tan ayrılmasına rağmen İstanbul'da yaşamaya devam ediyordu.

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