Adem Ljajic, Genoa'yı reddetti

Beşiktaş'ın maaşı nedeniyle elinden çıkarmak istediği Adem Ljajic, gelen teklifleri reddediyor. Sırp futbolcu, son olarak Genoa'dan gelen sözleşme önerisini de kabul etmedi.

İtalya Serie A takımlarından Genoa, Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Adem Ljajic ile görüşmelere başladı.

Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Adem Ljajic'i bedelsiz olarak kadrosuna katmak isteyen Genoa, hem siyah-beyazlı kulübü ikna etmek hem de Sırp futbolcunun yıllık garanti ücretinde indirime gitmesini sağlamayı planlıyor.

Bonuslarla beraber toplam 3.5 milyon euro maaş alan Adem Ljajic'in sözleşmesinden kurtulmak isteyen Beşiktaş, Genoa'ya bonservis konusunda kolaylık sağlanabileceğini iletti.

LJAJIC KABUL ETMİYOR

Beşiktaş ile anlaşma zemini bulan Genoa, Adem Ljajic'i ikna etmekte ise zorluk çekiyor. Beşiktaş'tan 3.5 milyon euroya ulaşan maaşını bırakmak istemeyen Ljajic, Genoa'nın 1.7 milyon euroluk teklifine ise sıcak bakmıyor.

Beşiktaş'tan ayrılmak istemeyen Adem Ljajic, "Beşiktaş'taki sözleşmeme sadık kalmak istiyorum ve takımdan ayrılmak gibi bir düşüncem yok." ifadelerini kullandı.