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- Adem Ljajic'e Fatih Karagümrük kancası
Adem Ljajic'e Fatih Karagümrük kancası
Fatih Karagümrük, Beşiktaş'la sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan ve şu sıralar kulüpsüz olan Adem Ljajic'le görüşüyor.
- 28.09.2022 - 11:16
- Güncelleme : 28.09.2022 - 11:27
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, devre arası çalışmalarına da başladı.
Süper Lig'de 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 6 puanla 13. basamakta bulunan Andre Pirlo yönetimindeki İstanbul ekibi, orta sahasını sürpriz bir isimle güçlendirmek için çalışmalara başladı.
Maç başı ücret teklifi
Kırmızı-siyahlılar, Beşiktaş'la sözleşmesi sona erdikten sonra boşta olan Adem Ljajic'le görüşmelere başladı.
Boşnak asıllı Sırp milli oyuncu, anlaşma sağlanması halinde devre arasında takıma katılacak ve maç başı ücret alacak. 30 yaşındaki orta saha, Beşiktaş'tan ayrılmasına rağmen İstanbul'da yaşamaya devam ediyordu.