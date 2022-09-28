Petrol
84.43
-0.52%
Euro
17.7103
0.12%
Dolar
18.5055
0.31%
Altın
964.91
-0.10%
Borsa
328
0.44%
Bitcoin
349.622
-6.66%
BTXN Coin
10.31
5.85%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Hafif yağmur 19 C
    Adem Ljajic'e Fatih Karagümrük kancası

    Adem Ljajic'e Fatih Karagümrük kancası

    Fatih Karagümrük, Beşiktaş'la sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan ve şu sıralar kulüpsüz olan Adem Ljajic'le görüşüyor.
    • 28.09.2022 - 11:16
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 11:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, devre arası çalışmalarına da başladı.

    Süper Lig'de 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 6 puanla 13. basamakta bulunan Andre Pirlo yönetimindeki İstanbul ekibi, orta sahasını sürpriz bir isimle güçlendirmek için çalışmalara başladı.

    Adem Ljajic e Fatih Karagümrük kancası #1

    Maç başı ücret teklifi

    Kırmızı-siyahlılar, Beşiktaş'la sözleşmesi sona erdikten sonra boşta olan Adem Ljajic'le görüşmelere başladı.

    Boşnak asıllı Sırp milli oyuncu, anlaşma sağlanması halinde devre arasında takıma katılacak ve maç başı ücret alacak. 30 yaşındaki orta saha, Beşiktaş'tan ayrılmasına rağmen İstanbul'da yaşamaya devam ediyordu.

    Adem Ljajic e Fatih Karagümrük kancası #2

    Adem Ljajic'in sorunu: Aşk acısı - HABERİ

    Adem Ljajic e Fatih Karagümrük kancası #3


    Forbes 400'ün en zengini: Elon Musk
    Dünya

    Forbes 400'ün en zengini: Elon Musk

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Muhammed bin Selman, başbakan olarak atandı
    Dünya

    Muhammed bin Selman, başbakan olarak atandı

    Görüş Bildir