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Adem Ljajic'e Fatih Karagümrük kancası

Adem Ljajic'e Fatih Karagümrük kancası

Fatih Karagümrük, Beşiktaş'la sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan ve şu sıralar kulüpsüz olan Adem Ljajic'le görüşüyor.