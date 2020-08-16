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    Adem Ljajic'e Vissel Kobe talip oldu

    Adem Ljajic'e Vissel Kobe talip oldu

    Beşiktaş'ın 28 yaşındaki futbolcusu Adem Ljajic'i Japon temsilcisi Vissel Kobe listesine aldı. Transferde son kararı Sergen Yalçın verecek.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2020 - 09:06
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    Adem Ljajic'e Vissel Kobe talip oldu

    Bir yandan takımı güçlendirme çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta futbolculara da teklifler gelmeye devam ediyor.

    Takımın önemli isimlerinden Adem Ljajic'e Japonya'dan teklif geldi.

    Adem Ljajic e Vissel Kobe talip oldu #1

    SON KARAR SERGEN HOCA'NIN

    Japon Ligi ekiplerinden Vissel Kobe, Ljajic için Beşiktaş'a teklifte bulundu. Kobe'nin 28 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euroluk bir teklif yaptığı ve Beşiktaş'ın da düşünmek için süre istediği kaydedildi.

    Son kararı Sergen Hoca'nın vereceği öğrenilirken, Ljajic'in takımdan ayrılmayı düşünmediği kaydedildi. Taraflar arasındaki görüşmeler tüm hızıyla sürüyor.

    6.5 MİLYON EUROYA ALINDI

    Beşiktaş'ın geçen sezon başında bonservisi için Torino'ya 6.5 milyon euro bonservis ödediği Ljajic, siyah-beyazlılarda 61 maçta 16 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.

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