Adem Ljajic'i göndermenin bedeli 22 milyon TL

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Adem Ljajic'in takımdan gitmesi için gereken rakam, siyah-beyazlı yönetimi maddi açıdan zorlayacak gibi gözüküyor.

Beşiktaş Yönetimi, Adem Ljajic'ten kurtulmak için her yolu deniyor. Siyah-beyazlılar, şimdiye kadar gelen transfar tekliflerini reddeden Sırp yıldız için devre arası neşteri vuracak.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, ocak ayında bir takımla anlaşmazsa siyah-beyazlılar sözleşmesini feshedecek. Ljajic, Beşiktaş'tan bonuslarla birlikte yıllık 4.2 milyon euro kazanıyor. 6 aylık maaşı ise 2.1 milyon euro (Yaklaşık 22 milyon lira)...

BEŞİKTAŞ 6 AYLIK MAAŞINI ÖDEMEK ZORUNDA

Beşiktaş, devre arasının son gününe kadar bir takımla anlaşmadığı takdirde 22 milyon lirayı verip, Sırp oyuncuyla vedalaşacak.

2019 yılında transfer edilen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ljajic, bu sezon hiçbir maçta görev almadı. Yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncuyu gönderip, onun yerine transfer yapmayı planlıyor.