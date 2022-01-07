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Adı Galatasaray ile anılan Piatek Serie A'ya geri döndü

Adı Galatasaray ile anılan Piatek Serie A'ya geri döndü

Adı Galatasaray ile de anılan Polonyalı golcü Krzysztof Piatek, Fiorentina'ya transfer oldu.