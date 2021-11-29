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    Adil Gevrek: Aytaç Kara'yı istiyoruz

    Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "Galatasaray'dan Aytaç Kara'yı sezon öncesinde de istedik. Aytaç Kara'yı şimdi de istiyoruz" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2021 - 09:30
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 10:03
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    Adil Gevrek: Aytaç Kara'yı istiyoruz

    Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan Aytaç Kara'yı transfer etmek istediklerini söyledi.

    Radyospor'da Anadolu Ateşi programında konuşan Adil Gevrek, "Sumudica ile transfer görüşmelerimiz oldu. Sumudica 5-6 tane transfer yapmamız gerektiğini bana da söyledi.

    “AYTAÇ KARA’YI İSTİYORUZ”

    Galatasaray'dan Aytaç Kara'yı sezon öncesinde de istedik. Aytaç Kara'yı şimdi de istiyoruz. Galatasaray bırakırsa Aytaç'ı kadromuza katmak isteriz." dedi.

    Aytaç Kara, Galatasaray kariyerinde yalnızca 7 resmi maçta şans bulabildi ve sadece 305 dakika sahada kalabildi.

    Adil Gevrek: Aytaç Kara yı istiyoruz #1

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