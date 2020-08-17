Adil Gevrek: Gökhan Töre idmanlara çıkmıyor

Beşiktaş'a geri dönmek için Yeni Malatyaspor yönetiminden anlayış bekleyen Gökhan Töre, günlerdir antrenmanlara katılmıyor. Başkan Adil Gevrek, Töre hakkında hukuki işlemleri başlattıklarını söyledi.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Gökhan Töre’yle ilgili Ajansspor'a açıklamalarda bulundu.

"1.5 MİLYON EURO + UMUT NAYİR"

Töre’nin Beşiktaş’a tekrar dönmek istediğini ifade eden Gevrek, “Gökhan Töre, Beşiktaş’a tekrar dönmek istiyor. Bu da gayet normal. Fakat biz Gökhan'ı bedelsiz olarak Beşiktaş’a gönderemeyiz. Gökhan için istediğimiz bonservis bedeli 1.5 milyon Euro + emut Nayir.” dedi.

"İDMANLARA ÇIKMIYOR"

28 yaşındaki futbolcunun henüz antrenmanlara başlamadığını söyleyen Gevrek, "Biz kulüp olarak Gökhan Töre’ye perşembe gününe kadar izin vermiştik, şu ana kadar antrenmanlara çıkmadı, yarın da ikinci kamp çalışmalarımız başlıyor. Gökhan’ın antrenmanlara katılmadığı günler için noter aracılığıyla hukuki işlem uyguladık." açıklamasını yaptı.