Adil Gevrek: Youssuf için Galatasaray ile görüştük

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Galatasaray'ın Youssuf Ndayishimiye'yi transfer etmek istediğini açıkladı.

Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayan Yeni Malatyaspor, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Malatya ekibinin başkanı Adil Gevrek, sarı-kırmızılıların yaptığı transfer teklifinden bahsetti.

"1-2 GÖRÜŞMEMİŞ OLDU"

Gevrek, bir gazetecinin 'Youssuf'un transferi konusunda Galatasaraylı yöneticilerle bir görüşmeniz oldu mu?' sorusuna Gevrek, "Daha önce bir görüşmemiz oldu. Bugün maç vardı. Maç öncesi Youssuf ile alakalı bir şey konuşmadık. Daha önce bir görüşmemiz olmuştu, şu an net bir şey yok. Ama Galatasaray ile Youssuf’la alakalı 1-2 görüşmemiz oldu. Bugün maçla ilgili konuştuk ama Youssuf ile alakalı görüşmemiz olmadı." cevabını verdi.

22 yaşındaki ön liberonun kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.