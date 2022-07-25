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    Adis Jahovic, Bodrumspor'a transfer oluyor

    1. Lig’in yeni ekiplerinden Bodrumspor, Göztepe ile yollarını ayıran Adis Jahovic’i renklerine bağlamak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.
    • 25.07.2022 - 10:31
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 11:33
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    Adis Jahovic, Bodrumspor'a transfer oluyor

    Bodrumspor, yeni sezonda takımını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Pendikspor’un da istediği Makedon golcüye tekliflerini ileten yeşil-beyazlılar beklemeye geçti.

    Jahovic’in de Bodrumspor’a olumlu yaklaştığı ve transferin en kısa zamanda gerçekleşebileceği kaydedildi.

    Türkiye’de birçok takımda oynadı

    Türkiye macerasına ilk olarak Göztepe’de başlayan 35 yaşındaki oyuncu, Konyaspor, Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor formalarını da giydi.

    Jahovic, geçen sezon Süper Lig ’de Göztepe ile 32 maça çıkarken 5 kez gol sevinci yaşadı.

    Adis Jahovic, Bodrumspor a transfer oluyor #1


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