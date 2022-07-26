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- Adis Jahovic resmen Bodrumspor'da
Adis Jahovic resmen Bodrumspor'da
- 26.07.2022 - 11:51
- Güncelleme : 26.07.2022 - 12:07
Göztepe’de Halil Akbunar, Murat Paluli gibi oyuncular takımdan ayrılırken bir başka Göztepeli isim Adis Jahovic’in, Bodrumspor’la anlaştığı duyuruldu.
Bodrumspor'dan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Göztepe forması giyen Makedon futbolcu Adis Jahovic ile sözleşme imzaladık.
Futbolcumuza Bodrumspor forması altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Süper Lig'de birçok takımda oynadı
Makedon golcü Jahovic, 2016 yılında Göztepe formasıyla Türkiye'ye adım atmış ve sırasıyla Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Antalyaspor ve tekrar Göztepe formalarını giymişti.
32 maçta 5 gol
Jahovic, geçen sezon Süper Lig ’de Göztepe ile 32 maça çıkarken 5 kez gol sevinci yaşadı.
Bodrumspor, geçtiğimiz sezon 2. Lig beyaz grubu 3. sırada bitirmiş ve play-off finalinde Karacabey Belediye'yi yenerek TFF 1. Lig'e çıkmıştı.