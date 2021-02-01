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    Adis Jahovic yeniden Göztepe'de

    Göztepe, Antalyaspor forması giyen eski futbolcusu Adis Jahovic'i yeniden kadrosuna kattı.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2021 - 16:09
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 16:23
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    Adis Jahovic yeniden Göztepe'de

    Süper Lig ekibi Göztepe, transferin son günü forvet takviyesi yaptı.

    Göz-Göz, Antalyaspor forması giyen Makedon golcü Adis Jahovic'i kadrosuna kattı.

    DAHA ÖNCE DE OYNAMIŞTI

    Dün Antalyaspor'un G.Birliği ile oynadığı maç kadrosuna da alınmayan Jahovic, bugün İzmir'e gelerek yönetimle el sıkıştı.

    33 yaşındaki futbolcu, 2016-2018 yılları arasında İzmir ekibinin formasını giymişti.

    Adis Jahovic yeniden Göztepe de #1

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