Dolar
7.3308
-0.0381%
Euro
8.6827
0.4732%
Altın
1930.9
0.7755%
Borsa
1115.28
0.0987%
G. Altın
455.619
0.7888%
Bitcoin
83435.59
-1.3415%
30ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 30 C

    Adriano, KAS Eupen'e transfer oldu

    Beşiktaş'ın eski futbolcusu Adriano, Belçika Ligi ekiplerinden KAS Eupen ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2020 - 12:45
    • Güncelleme : 13.08.2020 - 12:45
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Adriano, KAS Eupen'e transfer oldu

    Adriano Correia, Avrupa futboluna geri döndü...

    Athletico Paranaense ile yollarını ayıran Beşiktaş'ın eski futbolcusu, Belçika'nın KAS Eupen takımına transfer oldu.

    SÖZLEŞME 1 YILLIK

    Belçika ekibinden yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Brezilyalı sol bek ile 30 Haziran 2021'e kadar geçerli olacak sözleşmenin imzalandığı duyuruldu.

    Adriano, Beşiktaş ile 2017'de şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

    Adriano, KAS Eupen e transfer oldu #1

    Görüş Bildir