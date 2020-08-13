Adriano, KAS Eupen'e transfer oldu

Adriano, KAS Eupen'e transfer oldu

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Adriano, Belçika Ligi ekiplerinden KAS Eupen ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Athletico Paranaense ile yollarını ayıran Beşiktaş'ın eski futbolcusu, Belçika'nın KAS Eupen takımına transfer oldu.

SÖZLEŞME 1 YILLIK

Belçika ekibinden yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Brezilyalı sol bek ile 30 Haziran 2021'e kadar geçerli olacak sözleşmenin imzalandığı duyuruldu.

Adriano, Beşiktaş ile 2017'de şampiyonluk sevinci yaşamıştı.