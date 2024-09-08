Adrien Rabiot, Türkiye'yi düşünmüyor Serbest durumda olan ve adı birçok takımla anılan Adrien Rabiot'un Türkiye'den gelecek teklifleri kabul etmeyi düşünmediği öğrenildi.

Haber Merkezi

Fransa Milli Takımı ile Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy gösteren Adrien Rabiot'un geleceği şekilleniyor.

İtalya Serie A devi Juventus'tan ayrılan ve 1 Tammuz 2024 tarihinden bu yana kulüpsüz olan Rabiot, ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

TÜRKİYE'Yİ DÜŞÜNMÜYOR

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Adrien Rabiot'un Türkiye'den gelecek teklifleri kabul etmeyi düşünmediğini belirtti.

"UTANÇ VERİCİ BİR DURUMUN İÇİNDE"

Geçtiğimiz günlerde Adrien Rabiot'nun boşta olmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, şunları demişti:

Adrien Rabiot, utanç verici bir durumun içinde. Birkaç takımdan teklif vardı ama olmadı. Antrenman yapamıyor ve hazır durumda değil. Umarım en kısa sürede onu aramızda görebileceğimiz bir takıma imza atar.

35 MAÇTA 5 GOL VE 3 ASİSTLE OYNADI

35 milyon euro piyasa değerine sahip olan Rabiot, Juventus'ta oynadığı geçen sezon 35 maça çıktı.

29 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.