Adrien Regattin, Eyüpspor'a transfer oldu 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Faslı futbolcu Adrien Regattin'i kadrosuna kattı.

1. Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, bir imza daha attırdı.

İstanbul ekibi, geçtiğimiz sezon Pendikspor'da forma giyen Adrien Regattin'i transfer ettiğini duyurdu.

"Eflatun-sarılı formayla nice zaferler diliyoruz"

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Eyüpspor'umuz, geçtiğimiz sezon Pendikspor ile play-off şampiyonluğu yaşayan Faslı Adrien Regattin'i renklerine bağladı. Adrien Regattin'e 'Hoş geldin' diyor; eflatun-sarılı formayla nice zaferler diliyoruz.

Geçen sezon Pendikspor ile Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Regattin, çıktığı 34 maçta 13 gol kaydetti.