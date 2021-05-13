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    Aguero, Barcelona'ya transfer oluyor

    Manchester City'nin Arjantinli golcüsü Sergio Aguero, Barcelona'ya transfer olacak.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2021 - 15:58
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    Aguero, Barcelona'ya transfer oluyor

    Avrupa devi Barcelona, transfer döneminin ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

    İspanya'da yayın yapan AS Gazetesi'nin Mundo Deportivo ve La Vanguardia'ya dayandırdıığı habere göre, Manchester Ctiy'nin Arjantinli yıldızı Sergio Aguero, Barcelona'ya transfer oluyor.

    FİNAL MAÇININ ARDINDAN İMZA ATTIRACAK

    Katalan ekibinin Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak final maçının ardından 32 yaşındaki golcü futbolcuya imza attıracağı ileri sürüldü.

    Aguero, Barcelona ya transfer oluyor #1

    KULÜP TARİHİNİN EN GOLCÜ İSMİ

    Bu sezon sakatlıklarla boğuşam Sergio Aguero, Manchester City ile Premier Lig'de sadece 11 maçta yer alabildi ve 2 gol kaydetti.

    2011 yılından beri Manchester ekibinin kadrosunda yer alan Arjantinli futbolcu, attığı 258 golle kulüp tarihinin en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor.

    Aguero, Barcelona ya transfer oluyor #2

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