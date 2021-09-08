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Ahmed Hassan, Konyaspor'da
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, transferin son günü Olympiakos'tan Ahmed Hassan'ı renklerine bağladı.
- Haber Merkezi
- 08.09.2021 - 14:34
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, transferin son günü Olympiakos'tan Ahmed Hassan'ı transfer ettiğini açıkladı.
KONYASPOR AÇIKLADI
Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Ahmed Hassan" ifadelerine yer verildi.
28 yaşındaki forvet geçen sezon Yunanistan Ligi'nde Olympiakos formasıyla 39 maçta 15 gol atmayı başarmıştı. Bu sezon 3 Şampiyonlar Ligi maçında oynadı.