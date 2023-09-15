Ahmed Hassan, Pendikspor'la Süper Lig'e geri döndü Süper Lig ekibi Pendikspor, Yunanistan Süper Ligi takımlarından Olimpiakos'tan Mısırlı santrfor Ahmed Hassan’ı kadrosuna kattığını açıkladı.

DHA

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Pendikspor, transferin son gününde forvet mevkisine takviye yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip, kariyerinde daha önce kiralık olarak Konyaspor ve Alanyaspor formaları da giyen Olimpiakos'un 30 yaşındaki santrforu Ahmed Hassan ile sözleşme imzaladı.

Transfer resmen açıklandı

Kırmızı-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Pendikspor'umuz, ülkemizde daha önce Konyaspor ve Alanyaspor formaları da giyen Mısırlı forvet Ahmed Hassan'ı renklerine bağladı.

Geçtiğimiz sezonu Alanyaspor’da kiralık olarak geçiren Mısırlı oyuncu, 26 karşılaşmada görev yaptı ve 11 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)