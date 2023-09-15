Ahmed Hassan, Pendikspor'la Süper Lig'e geri döndü

DHA
Süper Lig’in yeni ekiplerinden Pendikspor, transferin son gününde forvet mevkisine takviye yaptı.
Kırmızı-beyazlı ekip, kariyerinde daha önce kiralık olarak Konyaspor ve Alanyaspor formaları da giyen Olimpiakos'un 30 yaşındaki santrforu Ahmed Hassan ile sözleşme imzaladı.
Transfer resmen açıklandı
Kırmızı-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Pendikspor'umuz, ülkemizde daha önce Konyaspor ve Alanyaspor formaları da giyen Mısırlı forvet Ahmed Hassan'ı renklerine bağladı.
Geçtiğimiz sezonu Alanyaspor’da kiralık olarak geçiren Mısırlı oyuncu, 26 karşılaşmada görev yaptı ve 11 gol, 1 asistlik performans sergiledi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)