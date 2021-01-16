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Ahmed Kutucu için 4 büyükler devrede

Ahmed Kutucu için 4 büyükler devrede

Transferin gözde isimlerinden Ahmed Kutucu’nun transferi için Fenerbahçe ve Trabzonspor’un ardından Galatasaray ve Beşiktaş da devreye girdi.