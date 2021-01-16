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    Ahmed Kutucu için 4 büyükler devrede

    Ahmed Kutucu için 4 büyükler devrede

    Transferin gözde isimlerinden Ahmed Kutucu’nun transferi için Fenerbahçe ve Trabzonspor’un ardından Galatasaray ve Beşiktaş da devreye girdi.
    • Haber Merkezi
    • 16.01.2021 - 17:12
    • Güncelleme : 16.01.2021 - 17:44
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    Fenerbahçe, Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen Ahmed Kutucu’nun transferinde son aşamaya geldi ancak genç futbolcunun oynama garantisi istemesi süreci duraklattı.

    Milli futbolcunun uygun maliyeti birçok kulübün ilgisini çekiyor.

    SATIN ALMA OPSİYONU 2 MİLYON EURO

    Ahmed Kutucu için Fenerbahçe ve Trabzonspor’un ardından Galatasaray ve Beşiktaş da devreye girdi.

    Schalke 04, 20 yaşındaki futbolcu için kiralama bedeli istemiyor. Alman kulübü, satın alma opsiyonunu ise 2 milyon euro olarak belirledi.

    Ahmed Kutucu için 4 büyükler devrede #1

    TÜRKİYE'DE OYNAMAK İSTİYOR

    Kariyerine Türkiye’de devam etmek isteyen Ahmed Kutucu’nun durumu yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanacak.

    Ahmet Kutucu, genç yaşına rağmen Bundesliga’da 42 maçta forma giydi.

    Milli futbolcu; santrfor, sağ kanat ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapabiliyor.

    Ahmed Kutucu için 4 büyükler devrede #2

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