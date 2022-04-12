Ahmed Zizo, Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardı

F.Bahçe'de yeni sezon öncesi teknik direktör konusunda henüz karar verilmese de fırsat transferleri için prensip anlaşmaları yapılmaya devam ediyor. Mısır basını Ahmed Zizo ile el sıkışıldığını yazdı.

Süper Lig 'in 32. haftasında Galatasaray'ı evinde ağırlayan Fenerbahçe, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılmış ve ligi 2. sırada sonlandırmak adına büyük bir avantaj elde etmişti.

Maçın ardından Fenerbahçe'de gündem teknik direktör konusu olurken, Joachim Löw - İsmail Kartal - Jorge Jesus arasında karar verme aşamasına geçmişti.

Mısır basını: Ahmed Zizo, Fenerbahçe'yle anlaştı

Mısır basınından gazeteci Mohamed Shaba'nın, Box to Box programında yaptığı açıklamaya göre; Fenerbahçe, Zamalek forması giyen kanat oyuncusu Ahmed Sayed Zizo ile prensipte anlaşmaya vardı.

Mısırlı gazetecinin sözleri şu şekilde:

"Zizo, Türk kulübü Fenerbahçe'den resmi bir teklif aldı ve prensip anlaşmasına vardı. Fenerbahçe ile görüşmeler şu aşamada devam ediyor. Bazı menajerlik şirketleri, Körfez takımları dahil olmak üzere, bir İngiliz kulübünün de kendisine ilgi duyduğunu Zizo'ya aktardı ve bu görüşmenin ardından oyuncu, kendisine gelecek daha iyi bir teklifi beklemeye başladı. Zizo, Fenerbahçe'den de daha iyi bir teklif bekliyor. Oyuncu, Avrupa'ya dönmek istiyor. İstediği teklifin gelmesi halinde, Zamalek'ten ayrılmak için tereddüt dahi etmeyecek."