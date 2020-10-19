Dolar
7.8932
-0.5054%
Euro
9.2637
-0.3485%
Altın
1910.74
0.5938%
Borsa
1200.02
0.6112%
G. Altın
485.094
0.0998%
Bitcoin
90984.58
1.2166%
EXEN Coin
11.69
2.09%
17ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 17 C
    Ahmet Ağaoğlu, Abdullah Avcı'yı aradı

    Ahmet Ağaoğlu, Abdullah Avcı'yı aradı

    Eddie Newton'un performansından memnun kalmayan Trabzonspor yönetimi, bir süredir boşta olan Abdullah Avcı'yla iletişime geçti.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2020 - 11:15
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Sörloth, Sosa ve Novak gibi önemli oyuncularını kaybeden ve lige iyi bir başlangıç yapamayan Trabzonspor'da, fatura Eddie Newton'a kesilmek üzere...

    Son olarak sahasında Başakşehir'e 2-0 yenilen bordo-mavililerde yönetimin, teknik direktör arayışlarına başladığı öğrenildi.

    Önümüzdeki hafta Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Karadeniz ekibinde, Abdullah Avcı sesleri yükselmeye başladı.

    BU HAFTA GÖRÜŞECEKLER

    Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve bir süredir beIN Sports'ta yorumculuk yapan tecrübeli teknik adamdan randevu istediği öğrenildi.

    İkilinin, bu hafta içinde bir araya geleceği ve şartları konuşacağı belirtildi.

    Ahmet Ağaoğlu, Abdullah Avcı yı aradı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir