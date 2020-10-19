Ahmet Ağaoğlu, Abdullah Avcı'yı aradı

Eddie Newton'un performansından memnun kalmayan Trabzonspor yönetimi, bir süredir boşta olan Abdullah Avcı'yla iletişime geçti.

Sörloth, Sosa ve Novak gibi önemli oyuncularını kaybeden ve lige iyi bir başlangıç yapamayan Trabzonspor'da, fatura Eddie Newton'a kesilmek üzere...

Son olarak sahasında Başakşehir'e 2-0 yenilen bordo-mavililerde yönetimin, teknik direktör arayışlarına başladığı öğrenildi.

Önümüzdeki hafta Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Karadeniz ekibinde, Abdullah Avcı sesleri yükselmeye başladı.

BU HAFTA GÖRÜŞECEKLER

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve bir süredir beIN Sports'ta yorumculuk yapan tecrübeli teknik adamdan randevu istediği öğrenildi.

İkilinin, bu hafta içinde bir araya geleceği ve şartları konuşacağı belirtildi.