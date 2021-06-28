Trabzonspor'da Koita'nın imza töreninde, Ahmet Ağaoğlu ile Koita arasındaki diyalog izleyenleri gülümsetti.

Trabzonspor'da Kasımpaşa'dan transfer edilen Koita'nın imza töreni düzenlendi. Törene başkan Ahmet Ağaoğlu ile Koita katıldı.

Toplantıda Ağaoğlu, "Trabzonspor formasını taşımak kolay değil. Her sporcunun kolay kolay altından kalkabileceği bir yük değil.

Koita, adım gibi eminim ki bu süreci başarıyla yönetecektir. Camiamıza, taraftarlarımıza hizmet edecek ve bu sene şampiyonluk mücadelesi verecek olan Trabzonspor'da, bu mücadelenin önemli aktörlerinden biri olacaktır." ifadelerini kullandı.





"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Ardından Koita yaptığı açıklamada, "Herkesi selamlıyorum. Buraya gelmemde emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Şu anda burada olduğum için çok mutluyum ve elimden gelen en iyi performansı sergileyeceğim." dedi.

Ahmet Ağaoğlu ile Koita arasında gülümseten diyalog İZLE







"SANA 5 BİN FORMA YAZIYORUM"

Daha sonra ikili arasında gülümseten bir diyalog yaşandı. Başkan Ahmet Ağaoğlu Koita'ya, "Formanı beğendin mi?" diye gülerek sordu ve Koita cevap olarak, "Evet" deyince Ağaoğlu, "Koita'ya 5 bin forma yazıyorum. Ne anlama geldiğini ona sonra anlatacağım." ifadelerini kullandı.

Bu diyalogun ardından ikili arasında samimi anlar yaşandı.



