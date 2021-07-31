Ahmet Ağaoğlu: Şartlar oluşursa Sörloth'u alırız

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Sörloth transferiyle ilgili, "Şartlar oluşur bir forvet alırız, son dakikada bir pozitif gelişme yaşanırsa Sörloth’u da alırız. Sıkıntı yok." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu gündeme dair açıklamalarda bulundu. Fanatik'e konuşan Ağaoğlu, Sörloth transferiyle ilgili de detaylara değindi.

Ağaoğlu açıklamalarında, “Yaptığımız en rahat transfer Hamsik’ti. Zorlayan hiç olmadı. Hamsik süreci rahattı çünkü parayla pulla pek işi olan bir oyuncu değil. Menajeri de çok düzgün bir insan. Paradan ziyade şampiyonluk hedefi olan bir kent takımına gelme isteği ön plana çıktı.

Transferde bizde şöyle oluyor. Hoca ile izleme arasında karar veriliyor, oradan yönetime geliyor. Transferlerin hepsinde biz hoca ile oyuncuyu konuşturduk. Yerlisi yabancısı hepsiyle transfer temaslarının belli bir aşamasından sonra hoca konuştu.





“HOCANIN ETKİLEME GÜCÜ VAR”

Oyuncuların kafasındaki soru işaretlerinin kalkması açısından Abdullah Avcı ile görüşmeleri önemli oldu. Hocanın da etkileme gücü kuvvetli.

Bizde verimli olan futbolcuyu alıp da psikolojik üstünlük sağladığını düşünüp, sonrasında derin bir şekilde hayal kırıklığı yaşamanın vermiş olduğu psikolojik çöküntü bence daha ağır bir bedel.





“B PLANIMIZ YOK DEĞİL”

Bunun örneklerini gördük, isim vermeye gerek yok. Sörloth için hocanın da görüşü belli. ‘Ben de çok isterim’ diyor. Sörloth’un vermiş olduğu katkı ortada. Ancak Trabzonspor’un bu süreçte B planları yok değil. Bekleme konusu da şöyle.





“POZİTİF GELİŞME YAŞANIRSA SORLOTH’U DA ALIRIZ”

Şartlar oluşur bir forvet alırız, son dakikada bir pozitif gelişme yaşanırsa Sörloth’u da alırız. Sıkıntı yok. Biz tek yere kilitlenmedik. Sörloth sürecini toparlamak gerekirse hâlâ takımındaki durumu belirsiz. Yeni hocasının da ona bakışı pozitif gibi." İfadelerini kullandı.