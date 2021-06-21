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    Ahmet Ağaoğlu: Sörloth için acele etmeyeceğiz

    Ahmet Ağaoğlu: Sörloth için acele etmeyeceğiz

    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sörloth transferi için, "Leipzig, oyuncuyla alakalı tasarrufa gireceği zaman ilk bizimle görüşecektir. Bu transfer için acele etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2021 - 15:10
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 15:29
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    Trabzonspor'da forma giydiği dönemde performansından söz ettiren Alexander Sörloth için takıma yeniden katılması adına bordo-mavili ekibin girişimleri devam ediyor.

    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transferle ilgili yayıncı kuruluşa konuştu.

    24 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiklerini vurgulayan Ağaoğlu, "Sörloth, takımının 4 Temmuz'daki kampına katılacak ve hocası 10 gün içinde karar verecek.

    Ahmet Ağaoğlu: Sörloth için acele etmeyeceğiz #1

    "LEIPZIG İLK BİZİMLE GÖRÜŞECEK"

    Leipzig, oyuncuyla alakalı tasarrufa gireceği zaman ilk bizimle görüşecektir. Bu transfer için acele etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

    Ağaoğlu, bu sözlerle Temmuz'un ilk iki haftasının kritik olduğunu işaret ederken, Abdullah Avcı da açıklamasında, "Bekleyeceğim oyuncu Sörloth ise beklemeye razıyım" yorumunu yapmıştı.

    Ahmet Ağaoğlu: Sörloth için acele etmeyeceğiz #2

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