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Ahmet Ağaoğlu: Sörloth için acele etmeyeceğiz

Ahmet Ağaoğlu: Sörloth için acele etmeyeceğiz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sörloth transferi için, "Leipzig, oyuncuyla alakalı tasarrufa gireceği zaman ilk bizimle görüşecektir. Bu transfer için acele etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.