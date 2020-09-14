Ahmet Ağaoğlu: Sörloth için teklifler 20 milyon euro

Tecrübeli golcüsü Alexander Sörloth ile kriz yaşayan Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, Norveçli futbolcu için, "Gelen teklifler 20 milyon euro seviyesinde" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fanatik'e Sörloth hakkında açıklamalarda bulundu.

"6 MİLYON EURO MADDESİ"

Sörloth için 30 milyon euro bonservis bedeli istediklerini dile getiren Ağaoğlu, "Hem Leipzig hem Tottenham ile görüşüyoruz. Crystal Palace ile beraber görüşüyoruz. Sözleşmemiz var. Sörloth bizde kiralık, bonservisi ise Crystal Palace'ta. İkimiz de hak sahibiyiz. Diyorlar ki, '6 milyon Euro verip neden almadınız?'... Al parayı ver, hemen adamı al. Yok öyle bir şey. Sözleşmede yazan, 2020-2021 sezonunda maçların yüzde 50'sinde oynarsa alıyorsun" ifadelerini kullandı.

"25'LER 30'LAR HENÜZ YOK"

Transferden hedefledikleri kazancı açıklayan Başkan, "Özetle şöyle diyebilirim; yüzde 50, yüzde 50 alacağız. Tekifler 20 seviyesinde öyle 25'ler, 30'lar yok henüz. Biz 15 milyon Euro alalım istiyoruz, 15'er kalsın yani. Bu takımın transferde şöyle bir özelliği var; yetiştirir satar, geliştirir satar. Aldığı oyuncuyla para batırmaz. Sörloth'u aldığımızda küfür ediyorlardı bize. Ne oldu? Trabzonspor forvetsiz mi kalacak? Mümkün mü böyle bir şey" dedi.