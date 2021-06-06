Ahmet Ağaoğlu: Sörloth'u kiralayabiliriz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Sörloth transferiyle ilgili, "Hocamızın da benim de görüşüm bu yönde. Elbette kiralık alabiliriz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, yeni sezonda bir önceki sezon bordo-mavili formayı giyen Alexander Sörloth'u yeniden transfer etmek istiyor.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Sörloth transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Milliyet'e konuşan Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Önce Leipzig kulübünün tavrını bekleyeceğiz. Onlara saygısızlık yapmayız. Koşullar oluşursa elbette Sörloth'u yeniden takımda görmek isteriz. Hocamızın da benim de görüşüm bu yönde.





"ELBETTE KİRALIK ALABİLİRİZ"

Elbette kiralık alabiliriz. Ona vereceğimiz para takım içindeki dengeleri bozmaz. Çoğu tanıdığı arkadaşları ve çok iyi diyalogları var.

Sörloth'u bir sezonda yeniden parlatıp, Leipzig'e daha da değerlenmiş halde gönderebiliriz. Bu hem onlara hem bize daha fazla para kazandırır."