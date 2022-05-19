Ahmet Ağaoğlu'ndan Nwakaeme açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, verdiği bir röportajda Nwakaeme ile ilgili, "Kendisine takımdaki en yüksek maaşı teklif ettik, cevabını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda üstün bir başarı gösteren Trabzonspor, şampiyonluğunu ilan etti.

Kupasını da alan bordo-mavililerde bu gururu en çok yaşayan isimlerden biri ise başkan Ahmet Ağaoğlu...

Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluk ve oyuncu transferleriyle ilgili Fanatik'e açıklamalarda bulundu.

“Nwakaeme’ye en yüksek maaşı teklif ettik”

Ağaoğlu açıklamalarında, "Kendisine takımdaki en yüksek maaşı teklif ettik, cevabını bekliyoruz. Nwakaeme ile biz Eylül ayından beri konuşuruz. ‘Sezon sonunu görelim, şampiyonluk benim için her şeyden daha önemli’ dedi hep. Karşılıklı görüşmelerimiz oldu. Top artık onda.





“Uğurcan’ı kadroda tutmak istiyorum”

Avrupa’da Uğurcan Çakır seviyesinde en fazla 4-5 kaleci var bence. Diyelim ki Çakır’ı gönderdik, yerini dolduracak bir kaleci almanız mümkün değil. Buradan dışarıya bir oyuncu 20 milyon Euro’ya gidiyorsa, aynı kalibredeki oyuncuyu Avrupa’dan 30’a 40’a alırsınız. Dolayısıyla hem kendisi hem kulübe gerçek değerinde bir rakam teklif edilirse, o zaman değerlendirmeye alınır. Bana sorarsanız, gönlüm Uğurcan’ı kadroda tutmaktan yana. Temel düşüncem, kadro yapımızı fazla bozmadan, takviyelerle daha güçlenerek devam etmek. Uğurcan’ın benim için yeri zaten çok başka. Geldiğimizde U21’deydi, 3. kaleci durumundaydı A takımda. Kısa süre sonra kaleyi kendisine teslim ettik, 4 senedir birlikte büyüdük. Bütün süreci beraber yaşadık. Kendi üzerine düşen sorumluluğun fazlasını omuzlarına alarak Trabzonspor ’un bu noktaya gelmesinde en önemli pay sahiplerinden birisi.





“Uğurcan asla ‘Bırakın beni gideyim’ demedi”

Uğurcan asla illa ben gideceğim diyen bir oyuncu olmadı. “Bırakın beni gideyim” lafını asla Uğurcan’ın ağzından 4 senedir duymadım. O sadece bir kaleci değil, sadece takımın önemli bir ismi değil. Maksimum sorumluluk alan, hatta zaman zaman sıkıntılı süreçlerde beni hemen arayıp, “Başkanım iyisiniz değil mi, canınız sakın sıkılmasın. Aşılmayacak sorunlar değil” diyerek Başkanı’nı bile motive eden karakter. Çakır farklı bir figür.





“Türkiye’de Sörloth Trabzonspor’u seçer”

Sörloth’la alakalı Real Sociedad nasıl bir geri dönüş yaptı bilmiyorum. Bugünlerde satın alma opsiyonu süresi bitiyordu onların. Bir kere hoşuma giden şey; oyuncu geliyor hayatının futbolunu Trabzonspor’da oynuyor, sonrasında gidip hayatının parasını başka takımlarda kazanıyor. Sörloth’la alakalı öncelikli satın alma ya da kiralama hakkımız var. Diyelim ki A takımı Türkiye’de 2 milyon euro verdi. Aynı miktarı Trabzonspor verirse Trabzonspor’da oynar. Burada oyuncunun da bizi istememesi pek olasılık dahilinde değil zaten. Şampiyonluktan sonra da aradı kutladı, konuştuk.





“Kulüpler Birliği’nde başkanlığı bırakacağım”

Ocak ayında bütün kulüplerin katılımıyla yaptığımız genişletilmiş toplantıda, profesyonel yapıya geçmenin şu an için uygun zaman dilimi olmadığı söylendi. Bana göre hiç öyle değil. Nedenini de anlayamadım. İstifa çok sevdiğim bir şey değildir. Normalde 6 Ocak’ta hadi bana eyvallah diyebilirdim. Lig sonu itibarıyla veya TFF seçiminin ardından bırakacağım." ifadelerini kullandı.