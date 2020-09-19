Ahmet Çalık Antalyaspor'a gidiyor

Galatasaray'da bir türlü kendisinden beklenen performansı veremeyen Ahmet Çalık, Süper Lig'in diğer bir ekibi Antalyaspor'a gidiyor.

Galatasaray'ın 3.5 sene önce Gençlerbirliği'nden 4 milyon euro karşılığında transfer ettiği Ahmet Çalık, Antalyaspor ile anlaşma sağladı.

MAAŞIN YARISI GALATASARAY'DAN

Milliyet'te yer alan habere göre; sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Ahmet Çalık'ın yılda kazandığı 900 bin euronun yarısı olan 450 bin euro Galatasaray tarafından karşılanacak.

KISA SÜREDE İMZALAR ATILACAK

Ahmet Çalık'ın sağlık kontrollerinin ardından kırmızı beyazlı ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor.

Tecrübeli futbolcu Galatasaray formasıyla 3.5 sezonda 36 maça çıkarak kendisinden beklenen performansı gösterememişti.