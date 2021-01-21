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    Ahmet Kutucu Heracles ile anlaştı

    Hollanda ekibi Heracles, Schalke forması giyen milli futbolcu Ahmed Kutucu’yu sezon sonuna kadar kiraladı.
    • Haber Merkezi
    • 21.01.2021 - 14:20
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 14:26
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    Ahmet Kutucu Heracles ile anlaştı

    Transfer döneminde adı Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi takımlarla anılan Schalke 04'lü milli futbolcu Ahmed Kutucu, kararını verdi.

    Oyuncunun menajeri Ersin Akan, genç futbolcunun geleceği ile ilgili, "Hollanda ve Belçika takımlarından da birçok takım ilgileniyor. Bu iki lig futbolcuların gelişimi açısından çok değerli. Ahmed Kutucu ve kulübü de buna inanıyor ve kararını bu yönde verdi. Büyük ihtimalle kariyerini kiralık olarak bu iki ligden birinde sürdürecek." demişti.

    Ahmet Kutucu Heracles ile anlaştı #1

    HERACLES KİRALADI

    Hollanda ekibi Heracles ise bu açıklamanın ardından Ahmed Kutucu'yu sezon sonunda kadar Schalke 04'ten kiraladı.

    Ahmed Kutucu, genç yaşına rağmen Bundesliga’da 42 maçta forma giydi. Milli futbolcu; santrfor, sağ kanat ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapabiliyor.

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